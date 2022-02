En mars dernier, le jeune homme a écopé de la peine de prison, en son absence, pour avoir détenu 0,29 g de cannabis et 1,96 g de cocaïne. Le pot aux roses a été découvert par les policiers de la zone de police Germinalt, le 17 février 2020. Ce jour-là, le véhicule de Joris (et plus précisément la plaque d'immatriculation) pose problème.

Après une vérification, les inspecteurs décident de passer à l'action et de contrôler le jeune conducteur. Le cannabis et la cocaïne sont découverts à l'intérieur de la voiture, non dissimulée. Joris ne s'en cache pas. Oui, il consomme occasionnellement de la drogue. « Mais je me suis arrêté de moi-même depuis lors. Je me suis pris en main. »Le petit séjour de 3 jours derrière les barreaux semble avoir provoqué le déclic nécessaire. Le parquet ne s'oppose pas à lui octroyer une mesure de suspension du prononcé. Jugement le 21 mars.