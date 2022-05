On y apprend ainsi qu'à l'occasion d'un marathon de la vitesse, sur près de 1.100 véhicules contrôlés, seize véhicules ont été interceptés. Trois personnes ont même vu leur permis retiré immédiatement pour quinze jours, nonobstant des poursuites éventuelles. Un automobiliste contrôlé à 116km/h sur une rue limitée à 50, un autre à 98km/h sur une route aussi à 50 mais qui a en plus fait de un esclandre lors du contrôle qui a suivi, et un troisième "seulement" à 70km/h sur une rue à 50... mais qui roulait sans assurance, sans immatriculation, sans contrôle technique, le tout ivre et sous influence de stupéfiants.

Lors d'un contrôle poids-lourds avec l'AIBV et le SPW, sept infractions "critiques" (danger direct et immédiat pour la sécurité routière) ont été constatées, et les véhicules ont été immobilisés sur place en attendant leur remise en ordre.

La police locale a aussi effectué toute une série de contrôles sur les vélos, trottinettes et cyclomoteurs, notamment pour les modifications techniques. Un scooter, contrôlé par la police, a atteint sur un curvomètre la vitesse de 121km/h... alors qu'il s'agissait d'un classe A (qui ne dépasse pas 25km/h).