Le week-end du 25 et 26 juillet dernier, la police de Charleroi a procédé à divers contrôles d’alcoolémie et de drogues. Les opérations ont été menées à Dampremy, Marcinelle, Gilly, Gosselies, Monceau-sur-Sambre, Couillet et Montignies-sur-Sambre. Ces opérations ont mobilisé une vingtaine d’hommes, précise la zone de police carolo sur sa page Facebook.

La zone de police se félicite du succès des différents contrôles. 2586 véhicules ont été contrôlés et 350 d’entre eux étaient en infraction. Parmi les infractions, deux conducteurs ont été contrôlés positifs à l’alcool et à la drogue. Six voitures ont également été saisies pour défaut d’assurance. Trente-deux PV ont été dressés pour des faits de roulage, ainsi que cinq procès-verbaux judiciaires et un PV Covid-19.

Avec le soleil et le beau temps présent depuis quelques jours sur notre territoire, il est important de rappeler que la police veille à la sécurité routière et procède régulièrement à des contrôles.