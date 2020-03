C'est l'échevin Rudy Zanola (PS), aussi président de l'asbl Sport délassement qui l'annonce: il a pris la décision de fermer la salle omnisports et la Maison des Sports suite à l'épidémie Covid-19.

"Les clubs et les écoles seront prévenus, la salle omnisports de la rue de Maubeuge et la Maison "Sport mon ami" rue Lacherez sont fermés", explique-t-il. "Je verrai ce soir si, avec l'aval de l'Assemblée Générale, on le fait pour quelque jours ou pour toute une quinzaine. Je ne veux pas créer de panique, mais il y a de plus en plus de suspicions de cas, et de cas avérés, dans la région, et le sport n'étant pas aussi essentiel qu'un hôpital, autant prendre des mesures préventives au maximum."

Il pointe les porteurs du virus qui n'ont pas de symptômes, ou les gens qui pourraient tousser. "Ce virus est tout de même particulièrement virulent, je préfère prendre les devants."