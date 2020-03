Les services sont tenus au courant au fur et à mesure que le SPF Santé communique.

La rentrée risquait d’être quelque peu chahutée suite à l’annonce de la propagation du Covid 2019 (coronavirus) sur le territoire national.

À la ville de Charleroi, on fait preuve de réalisme et de prudence. Pas de mise en quarantaine des personnes qui se sont rendues dans les zones les plus touchées comme le nord de l’Italie, ni d’avis d’interdiction d’entrer afficher aux portes des écoles comme dans la commune de Woluwe Saint-Lambert.

Seule est prise en compte la circulaire émise le 26 février par la Fédération Wallonie Bruxelles à destination de tous les établissements scolaires. La ville de Charleroi a transmis cette circulaire aux différentes directions d’écoles dépendant de son pouvoir organisateur doublé d’un courrier du Service de Promotion de la Santé à l’école. Ce document contresigné par un médecin rappelle les consignes déjà données dans la circulaire de la Fédération Wallonie Bruxelles. Ce document réalisé en concertation avec le SPF Santé indique la marche à suivre. Bien évidemment les règles d’hygiène de bases sont rappelées : “Certaines mesures simples permettent d’empêcher la propagation des virus de la grippe, des coronavirus ou d’autres virus : lavez-vous régulièrement les mains, couvrez-vous la bouche et le nez lorsque vous toussez et éternuez, évitez les contacts étroits avec toute personne présentant des symptômes de maladie respiratoire (p.ex.toux et éternuements)”

Pour ce qui concerne la tenue de la rentrée : “il faut notamment souligner que si un enfant ou un membre de l’équipe éducative tombe malade dans les 14 jours suivant son retour de voyage ou une exposition au virus, il est tenu de rester à la maison, contacter le médecin de famille par téléphone et mentionner les antécédents de voyage et les symptômes de l’enfant. Le médecin de famille pourra évaluer la situation et prendre les mesures appropriées.”

Pour ce qui concerne les voyages comme les classes de dépaysement et autres classes de neige, “le SPF Affaires étrangères ne préconise pas l’annulation des déplacements dans les pays où des cas de Covid-19 ont été décelés. Aucune mesure générale d’annulation n’est donc envisagée à ce stade.”

Toutefois, ce lundi, c’est le CECS de Couillet qui a annulé un voyage d’un jour prévu ce 6 mars à destination de Milan. Libre donc aux écoles concernées de choisir de partir ou pas.

Par ailleurs, aucune disposition n’est de mise en ce qui concerne l’éventuel remplacement d’enseignants malades. A Charleroi on se dit attentif aux recommandations du SPF Santé..