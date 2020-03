Aux Oliviers à Montignies-sur-Sambre, on s'adapte malgré de nombreuses questions.

La vie dans les centres d'accueil pour personnes souffrant de handicaps physiques et mentaux est bouleversée depuis l'annonce de la pandémie Covid 19. Aux Oliviers, le directeur, Christophe Bruyndoncks, n'a pas une minute à lui. Entre les recherches d'informations, la gestion des équipes et les questions des familles, le directeur est au four et au moulin. "Notre cas, bien qu'il soit semblable à d'autres structures reste particulier. En effet, nous accueillons 40 résidents d'un côté et 50 pour l'accueil de jour. Pour ce qui est des résidents, nous devons fonctionner comme une maison de repos. Les visites sont supprimées et les règles d'hygiène sont strictes. Bien évidemment nous ne pouvons pas garder les résidents contre leur volonté. Dès lors, nous devons discuter avec les familles car une fois que les résidents sortent ils ne peuvent plus rentrer avant le 3 avril et cela risque encore de changer suivant l'évolution. Pour l'instant, nous n'avons personne de malade mais la situation n'est pas évidente au quotidien."

En ce qui concerne l'accueil de jour, les choses sont moins évidentes et les questions du secteur restent en suspens. "Nous n'avons pas de consignes claires de la part de nos instances dirigeantes. Nous sommes un peu perdus quand nous voyons que dans les écoles les cours sont suspendus et seuls sont acceptés les cas de force majeure. Malgré toutes ces difficultés, je tiens à féliciter le personnel. Il règne ici une vraie solidarité qui donne le sourire à tous. Les éducateurs font preuve d'une grande créativité afin de s'occuper au mieux des usagers. Nous avons dû tout annuler. Nous ne sortons plus en ville et ne participons plus aux activités extérieures. Ces sorties sont pourtant très importantes car elles sont sociabilisantes. Heureusement nous avons de belles infrastructures avec un parc pour pouvoir prendre l'air et faire des activités d'extérieur."

Si les questions et les incohérences sont nombreuses, le directeur ne se plaint pas. "Heureusement, nous faisons partie d'une grande association, l'Acis. Ce groupement des institutions sociales et de la santé est une ressources précieuses. Grâce à cela, nous pouvons mutualiser nos moyens donc trouver plus rapidement et facilement des solutions à nos besoins tant matériels qu'humains."

Même si le directeur n'a jamais connu une telle situation en 15 ans, pour le moment la situation et la gestion du coronavirus est sous contrôle. Parmi les choses que Christophe Bruyndonckx ne peut anticiper c'est la présence des équipes encadrantes. "Je sais que certains vont être touchés et écartés de leur lieu de travail mais il faudra poursuivre le travail de terrain. Comment faire ?"

Une autre difficulté que l'équipe doit affronter est le confinement des éventuels malades. "Nous avons un programme riche en activités diverses. Les usagers sont constamment mis en projet et là nous devons tout arrêter. Nous ne participons plus aux divers ateliers organisés aux 4 coins de la ville. Les Special Olympics à Anvers sont annulés et les activités à venir comme la journée des personnes extraordinaires sont en suspens. Nous allons éprouver des difficultés pour faire rester, dans leur chambre, des personnes atteintes de handicaps mentaux avec des troubles du comportement."

Avec des informations qui arrivent au goutte à goutte et des décisions qui tardent à venir pour un secteur un peu oublié, le directeur compte bien rester positif et continue à apprécier l'élan de solidarité spontané.