Le Collège provincial du Hainaut a décidé, jeudi, de généraliser un certain nombre de mesures dans les implantations de la province accueillant du public, à savoir les écoles, les internats et les centres d'accueil et d'hébergement.

Le secteur de l'enseignement provincial en Hainaut est particulièrement concerné par ces mesures. "Au-delà de la décision, déjà effective, d'annulation des voyages scolaires en Belgique et à l'étranger, le Collège provincial interdit toute forme de déplacement à l'étranger jusqu'au 3 avril inclus", indiquent les instances hennuyères. La mesure implique les stages et les formations, tant des élèves que des membres du personnel.

"Le report des fêtes scolaires, journées portes ouvertes et réunions de parents après les vacances de printemps est par ailleurs confirmé", ressort-il du communiqué. "Il en va de même des réunions internes et formations non essentielles au bon fonctionnement des services."

Une attention particulière est portée aux stagiaires et particulièrement dans les milieux hospitaliers. Les institutions et entreprises concernées par l'accueil d'étudiants seront interrogées sur les mesures de protection spécifiques qu'elles ont prises à ce jour. Dans les institutions sociales, accueillant des publics fragilisés ou des personnes porteuses de handicap, le Collège provincial a souhaité prendre des mesures fortes.

Par ailleurs, toutes les activités extérieures des bénéficiaires des services d'accueil et d'accompagnement sont supprimées. Les visites à domicile sont limitées.

La direction de l'action sociale œuvre par ailleurs à la finalisation d'un "plan épidémie" pour assurer une gestion optimale des personnes porteuses de handicap devant éventuellement demeurer confinées en institution. Les activités des différentes antennes de Hainaut Seniors, notamment les conférences et les déplacements, sont postposées par mesures de précaution.

Les autorités ont par ailleurs réitéré les mesures de prévention au personnel des entreprises de travail adapté, des services de santé mentale mais également des services administratifs. Le personnel est invité à se laver régulièrement les mains, à appliquer les règles de distanciation sociale et à demeurer à domicile en cas de symptômes. Un suivi permanent de l'évolution de l'épidémie et des mesures préconisées est mis en place par le Collège provincial.