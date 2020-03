Au lendemain des annonces du Conseil national de sécurité, aucune audience correctionnelle n’a eu lieu ce vendredi au sein du palais de justice de Charleroi.

Depuis plusieurs jours, la Belgique est secouée par le Covid-19. De nombreuses répercussions sont ressenties dans différents secteurs. Le monde de la justice fonctionne encore normalement. Mais cela pourrait rapidement changer. Le collège des cours et tribunaux s’est d’ailleurs réuni depuis jeudi afin de mettre en place des mesures exceptionnelles pour éviter toute propagation du Coronavirus.

Ce vendredi, dans les travées du palais de justice de Charleroi, une seule audience correctionnelle devait avoir lieu. Mais tous les dossiers et les prononcés prévus devant la 11e chambre correctionnelle ont été reportés. Mais on l’assure, les reports n’ont aucun lien avec le Covid-19 : la juge Jamar, habituellement en charge de l’audience, est souffrante. Même si les couloirs paraissent vides, le vendredi est le jour habituellement le plus calme de la semaine.

Aucune information pour les avocats

Les avocats présents dans les couloirs du palais de justice se trouvent également dans l’inconnu. « Nous n’avons eu aucune information. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il y a une réunion. Mais nous ne savons pas encore comment vont s’organiser les prochains jours », signale Quentin Mayence. La chambre du conseil de Charleroi, dont les audiences se déroulent à huis clos, tourne normalement.

Du côté des agents des corps de sécurité de la Justice, la situation n’est pas plus claire. « Il y a des détenus qui ont refusé d’être transportés. Mais impossible de savoir comment vont s’organiser les prochaines audiences », explique un agent. Ce dernier doit d’ailleurs se rendre du côté de Gand ce lundi. « Quand je me suis renseigné, on m’a confirmé que tout était normalement maintenu là-bas. On verra d’ici là s’il y a du changement. »