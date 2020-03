Concernant les mesures et décisions pour faire face à l'épidémie de Coronavirus, la Ville de Charleroi nous a transmis le communiqué de presse suivant.

Ce mardi 10 mars, le Conseil national de sécurité, en charge de la lutte contre la propagation du COVID 19, a décidé de maintenir la phase d’alerte de niveau 2 à l’échelle du pays mais de renforcer celle-ci de mesures supplémentaires de « distanciation sociale », soit des mesures visant principalement à éviter la promiscuité.

A la suite de ces recommandations et à celles, complémentaires, du bureau du Gouverneur de la Province de Hainaut, le Collège de la Ville de Charleroi, soucieux de participer à l’effort collectif de lutte contre la propagation du virus, a pris en concertation avec les acteurs compétents une série de mesures contraignantes mais néanmoins nécessaires pour limiter la contagion.

Dès ce mercredi 11 mars, une ordonnance du Bourgmestre, applicable jusqu’au 31 mars 2020 a été prise visant à interdire les événements de plus de 1.000 personnes en lieux clos sur l’ensemble de son territoire. Ce même jour, deux arrêtés de police ont par ailleurs été pris par la Province de Hainaut visant, pour l’un, cette même interdiction sur l’ensemble du territoire provincial, pour l’autre, l’interdiction des voyages scolaires de plus d’un jour pour l’ensemble des écoles du territoire provincial.

En complément, d’autres mesures et recommandations portant largement sur les manifestations de tous genres et applicables elles aussi jusqu’au 31 mars sont détaillées ci-dessous. Toutes ces dispositions sont bien entendu révisables en fonction de l’évolution des données épidémiologiques et des mesures prises par les autorités supérieures.

Evénements

Dès hier, la ville a pris de nombreux contacts avec les opérateurs culturels et sportifs afin de leur communiquer directement la décision d’interdire les rassemblements indoor de plus de 1.000 personnes. A la suite de ces contacts mais aussi en raison de décisions prises par des instances compétentes :

Le Dôme a annulé toutes ses manifestations du mois de mars

La dernière journée de D1A de ce dimanche au stade du Pays de Charleroi se jouera à huis clos

L’association des Clubs Francophones de Football annule toutes les rencontres du Football amateur D2 à P4 ainsi que celles des équipes des jeunes

Il est recommandé de reporter toutes les compétitions et/ou matchs amicaux et de manière générale, les manifestations sportives et ou festives

Pour ce qui concerne globalement les événements organisés au sein de salles de spectacle et/ou lieux privés, le Collège recommande aux personnes âgées et/ou à risque de ne pas fréquenter ces endroits s’il y a un risque de promiscuité même si la jauge est inférieure à 1000 personnes.

Enseignement

Les autorités compétentes (CNS) reprises par une circulaire de la Fédération Wallonie Bruxelles (n°7500) confirment que la fermeture des écoles n’est pas recommandée tant que la phase 2 est maintenue. En effet, les avis scientifiques avancent que la priorité consiste à protéger les publics les plus vulnérables, dont font partie les personnes âgées. En ce sens, elles estiment que la fermeture des écoles entraînerait, au travers de gardes organisées chez les grands parents, un accroissement des contacts intergénérationnels qui serait contreproductif.

Les voyages scolaires de plus d’un jour sont interdits par décision du Gouverneur de Hainaut

Il est recommandé de reporter temporairement les fêtes et spectacles scolaires, journées portes ouvertes et réunions de parents d'élèves. Cette recommandation sera strictement appliquée au sein des écoles communales tous niveaux d'enseignement

Les excursions d’une journée peuvent, à ce stade, être maintenues surtout si elles se déroulent en plein air

De la même manière que les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont interdits, il est interdit aux écoles de rassembler plus de 1.000 élèves présents en même temps dans un même lieu, notamment dans les réfectoires

Au niveau des écoles communales, toutes les mesures d’hygiène et de lutte contre la propagation sont rigoureusement observées

Crèches

A l’instar des écoles, les crèches restent ouvertes. Toutes les mesures d’hygiène et de lutte contre la propagation y sont rigoureusement observées. Dès la fin février, un courrier avait été adressé à l’ensemble du personnel reprenant toutes les mesures préconisées par les instances ad ’hoc dont l’ONE.

Mouvements de Jeunesse

En dehors des réunions hebdomadaires, il est recommandé de reporter toutes les manifestations des mouvements de jeunesse.

Maisons de Repos, Maisons de repos et de soins et résidences services

Le CPAS gère 9 maisons de repos et de soins et 4 résidences services.

Le CNS élargi aux entités fédérées a conduit la Région à prendre une interdiction de visite au sein des structures d’accueil des aînés au niveau wallon.

Aussi, sauf en cas de besoin spécifique, toutes les visites sont interdites depuis le 11 mars et jusqu’au 31 mars inclus. L’objectif est de diminuer la circulation du Coronavirus, de protéger nos aînés ainsi que notre personnel.

Outre l’interdiction de visites, d’autres mesures sont également mises en oeuvre:

Prise de température quotidienne pour chaque membre du personnel et chaque résident,

Mesures d’hygiène renforcées,

Réunions ou évènements non essentiels amenant des personnes extérieures dans nos résidences, postposés.

Programme d’activités spécifiques en petits groupes pour animer les résidents et diminuer la charge psychologique et l’inquiétude,

Activation des moyens techniques (téléphone, GSM, caméra ou encore Skype dont sont équipés les cybercafés de nos résidences) pour que nos résidents puissent garder un contact quotidien avec leur famille et leurs proches.

Nous mettons tout en œuvre pour assurer la sécurité de nos résidents tout en maintenant les activités récréatives et de loisirs essentielles à leur bien-être psychologique.





Personnel

La Ville et le CPAS ont pris attitude à 2 niveaux :

- les mesures utiles pour freiner la propagation du virus.

Outre l’hygiène des mains et la diminution au maximum des contacts physiques, il est demandé au personnel d’être très attentif à l’inventaire des stocks, notamment pour les produits relatifs à l’hygiène.

En termes de services à la population, il est prévu de :

- Maintenir quatre guichets citoyens équipés fenêtres et de fermer la maison citoyenne de Gilly

- Le Service des Etrangers fonctionnera sur base de rendez-vous

- PRIVILEGIER DANS TOUS LES CAS le guichet en ligne

Pendant les 15 jours qui viennent, limiter le nombre de réunions de travail (suppression ou report de toutes les réunions qui ne doivent pas impérativement avoir lieu).

Pendant les 15 jours qui viennent, diminuer les contacts des travailleurs avec le public, diminuer les visites à domicile, sauf urgences et éviter la concentration de personnes extérieures dans nos locaux par la prise de RDV

Pour les réunions prévues avec un public extérieur, seules les réunions essentielles sont maintenues

- la continuité du service public : les services concernés examinent, par ailleurs, les mesures à envisager pour parer à toute éventualité

Aînés

Les spectacles, dîners et thés dansants organisés par le Service des Aînés sont supprimés jusqu’au 31 mars.

Responsabilité individuelle

Vous êtes nombreux à nous appeler pour demander conseil sur la tenue d’une manifestation (jauge < 1.000 personnes), d’un souper, etc. Le Covid-19 marque une arrivée tardive en Belgique par rapport aux voisins français notamment. Néanmoins il est aujourd’hui présent chez nous et malgré les mesures de sécurité prises aux différents niveaux de pouvoir, la lutte efficace contre sa propagation relève aussi de la responsabilité de tout un chacun.

Volontairement ou non, nous sommes fréquemment en contact, au travers de nos déplacements et de nos activités, avec des personnes pouvant être à risque, parfois sans le savoir. C’est donc dans un esprit de bienveillance et de souci de l’autre qu’il appartient à chacun d’entre nous de faire le bon choix et de contribuer ainsi à l’effort collectif. De notre capacité à anticiper et à accepter de restreindre pour un temps nos activités dépendra la possibilité pour les plus fragiles d’être correctement pris en charge. Et, surtout, cela permettra de ne pas surcharger les structures de soins.