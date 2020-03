Même si le Ministère de l'Enseignement a fermé les académies de musique, certains devaient encore se présenter à leur poste.

Ce mercredi, le gouvernement fédéral a mis en application des mesures supplémentaires de confinement et de restriction de rassemblements. Mais ce mercredi matin, les autorités locales de Charleroi n'avaient pas encore pris toutes les dispositions quant au devenir des agents de la ville de Charleroi occupés dans les différentes académies de l'entité.

Depuis la décision de suspendre les cours dans les établissements scolaires, les académies de musique restaient dans un certain flou. Si les directions et les professeurs étaient mis en congé forcé, certains, occupant des postes administratifs, devaient malgré tout se présenter afin de prester leurs heures. Que faire dans un établissement fermé qui n'assure même pas de garderie ? Comment faire garder les enfants durant les périodes de travail ? Sans avis contraire ni consignes précises, les agents se sont présentés car les rumeurs couraient à propos d'éventuelles sanctions ou retenues sur salaire.

Nous avons questionné à ce sujet Julie Patte, échevine de l'Enseignement de la vile de Charleroi. "Nous avons conscience de ce souci et mettons tout en place afin de rassurer au plus vite l'ensemble des agents concernés. Avec des académies fermées, il est clair que leur présence sur les lieux de travail n'est plus nécessaire. Une fois que le public est informé de la fermeture des établissements proposant un enseignement artistique, nous avons mis un place un système de travail à domicile. Les agents pourront toujours travailler sur les différents projets pédagogiques et également assurer une partie du travail administratif. L'administration ne mesure pas ses efforts. Chacun doit savoir le plus précisément possible à quoi s'attendre pendant la période critique en évitant tout risque sanitaire."

Dans les prochains jours, tous devraient donc recevoir les nouvelles consignes pour continuer à travailler dans les meilleures conditions sans arrêt total des activités administratives.