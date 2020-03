Seuls le bon sens et l’expérience permettent de rassurer les clients inquiets à Châtelet.

Il y a une semaine, on apprenait que le premier cas du Covid-19 (coronavirus) était signalé sur le territoire national. Aujourd’hui, ce sont près d’une centaine de cas qui ont été annoncés par le SPF Santé.

Au sein de la population, l’inquiétude est grande et les informations jugées insuffisantes. En première ligne, les pharmaciens sont confrontés à de multiples questions. À la pharmacie Herman dans le centre-ville de Châtelet, on tente de rassurer les clients, malgré la pénurie de certains produits. "Nous sommes actuellement en rupture de stock de masques, de gels et de sprays désinfectants. Nous avons commencé à en fabriquer nous-mêmes afin de satisfaire la demande. Ce sont des préparations que nous ne faisions jamais par le passé. Il n’y a plus la possibilité de commander ces gels aux fournisseurs. C’est pareil pour les masques bien qu’il n’en faille pas à tout prix", explique la pharmacienne.

Même si les fournitures se font rares, les prix eux semblent avoir flambé. En cas de réception de ces masques si rares et chers, il n’y a pas non plus de consignes. Faut-il les réserver pour les professionnels de la santé comme les docteurs et autres infirmières à domicile, aides-soignantes, kinésithérapeutes ? Doit-on favoriser les personnes à risque ? Les questions restent en suspens.

Avec des fournisseurs qui ne parviennent plus à livrer en quantité souhaitée les pharmacies et les hôpitaux, il faut ajouter le manque progressif des produits entrant dans la fabrication des gels et sprays désinfectants. Une autre pénurie risque aussi de se faire ressentir : le manque de flacons. Dans la pharmacie de Châtelet, on nous parle de difficultés à trouver certains contenants.

Quand on demande si pour le personnel il y a tout de même des masques, Stéphanie, une assistante nous répond : "nous en avons 4 ou 5 mais que faire avec cela, il faut au moins en changer tous les jours."

Si aucunes consignes particulières ne sont données par le SPF Santé, dans l’officine chatelettaine on insiste très fort sur les 7 gestes barrière. "Le coronavirus est un virus qui peut se combattre avec des gestes simples comme pour une grippe ou une gastro. Il est prudent de limiter les contacts entre les personnes et d’avertir son médecin en cas de doute sur son état mais ne pas foncer aux urgences."