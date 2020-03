Un patient s'est présenté au CHU de Charleroi à Marie Curie, diagnostiqué positif au Coronavirus, il a été placé en quarantaine chez lui.

C'est le service communication de l'ISPPC (Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi) qui l'annonce : "Les analyses de la KULeuven confirment qu’un patient qui s’est présenté spontanément au CHU de Charleroi, sur le site de l’hôpital civil Marie Curie, est positif au COVID-19. De retour de Lombardie, le patient qui s’est rendu aux service des urgences a été pris en charge immédiatement par l’équipe soignante revêtue de l’équipement recommandé par le SPF Santé Publique."

Cette personne a reçu un masque et a été placée en isolement dans un box éloigné du flux des urgences, pour éviter d'éventuellement contaminer d'autres patients ou le personnel médical. Elle a ensuite été renvoyée à son domicile en quarantaine, son état de santé ne suscitant pas d’inquiétude d'après l'hôpital. L’AVIQ l’a contactée personnellement mercredi soir pour lui annoncer les résultats des analyses et prendre les mesures nécessaires.

Depuis le début de l’épidémie, le CHU de Charleroi a enregistré plusieurs cas suspects, dont 16 le mardi 3 mars sur ses deux implantations disposant d’un service d’urgences. A chaque fois, les patients suspects ont été pris en charge par du personnel muni de protections. Un masque leur a été donné, et ils ont été isolés dans une partie du service réservée aux cas suspects d’infection au COVID-19. Des frottis nasopharyngés sont ensuite réalisés et envoyés au laboratoire de la KUL pour analyse. Et conformément aux recommandations du SPF Santé, tous ces patients ont été renvoyés chez eux en quarantaine, leur état de santé n’étant pas jugé inquiétant non plus.

"Dès les premières évolutions de l’épidémie, le CHU de Charleroi a pris des mesures pour parer à une montée en puissance de celle-ci. Quatre locaux d’isolement ont ainsi été construits au sein des urgences de l’Hôpital Civil Marie Curie. Un plan « biotox » a été mis sur pied, avec des trajets et des locaux réservés aux cas suspects", précise l'intercommunale.