C'est dans un vaste dossier de 17 cartons que Cory a été condamné par défaut à un an de prison. Entre janvier et octobre 2019, ce dernier confirme bien avoir détenu de la cocaïne puisqu'il en était consommateur. Lors de l'instruction d'audience, Cory contestait la vente. Mais il a appris à ses dépens que même le simple « dépannage » de cocaïne envers des amis suffit à considérer qu'il a bel et bien vendu.



Lors de son interpellation au domicile d'un ami, le prévenu (qui a formé opposition au jugement) avait 0,1 g de cocaïne.



Un papa qui a serré la vis



Depuis janvier 2020, Cory affirme avoir tiré un trait définitif sur sa consommation de cocaïne. Grâce, notamment, à son papa qui l'a recueilli chez lui. "Son papa a serré la vis. Il l'a poussé à ne plus consommer et à rechercher un emploi. Aujourd'hui, il a trouvé un travail et s'est mis en ménage. Tout va pour le mieux", précise Me Delaey, avocat du prévenu.



Une suspension simple du prononcé est proposée par la défense, au lieu de la peine d'un an de prison. Mais le parquet s'y oppose, notamment parce que Cory a déjà été condamné pour des faits similaires en 2018 et ne semble toujours pas avoir retenu la leçon.



Jugement mi-septembre.