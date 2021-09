Une tentative d'assassinat a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi à Couillet, dans le quartier du Transvaal, entre le R3 et la N5.

On nous faisait état de mouvements policiers. De fait: sur place, on parle de coups de feu tirés au milieu de la nuit, et le parquet confirme qu'un dossier a été mis à l'instruction pour tentative d'assassinat avec arme à feu, mais sans avoir d'informations supplémentaires à apporter à ce stade.



Le parquet de Charleroi est en tout cas descendu sur place, durant la nuit.