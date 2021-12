Une réhabilitation en 2022 pour la commémoration des deux catastrophes.

On le sait peu : c’est à Charleroi qu’a eu lieu la dernière catastrophe minière de Wallonie. Un coup de grisou a en effet frappé l’exploitation du Pêchon à Couillet en 1972 ; six travailleurs de fond sont morts vingt ans après un premier accident industriel qui en avait déjà tué dix. L’an prochain marquera le double anniversaire de ces drames, 50 et 70 ans.

La bonne nouvelle, c’est que les chevalements qui marquent le souvenir du site ne sont plus sous la menace d’une démolition.