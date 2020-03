Pour la 16ème édition, Christian Delcoux, organisateur et ancien directeur du Conservatoire de Charleroi, fait la part belle au classique et au jazz.

C'est un rendez-vous incontournable que s'apprête à accueillir l'Eglise Saint-Laurent à Couillet. Ces 14, 15 et 21, 22 mars aura lieu le festival musical "Les Printemps de Saint-Laurent". Cette année encore, Christian Delcoux, ancien directeur du Conservatoire de Charleroi et son équipe propose une programmation riche en émotions musicales. "Lorsque j'étais encore en poste au Conservatoire, nous avons fait le constat qu'il était compliqué que des jeunes musiciens puissent se produire devant un public. En général, dans les festivals les têtes d'affiches sont privilégiées parfois au détriment des jeunes talents. Nous avons donc décidé de mettre sur pied un festival dédié notamment à la découverte de ces jeunes artistes tant en classique qu'en jazz. En retroussant nos manches et pouvant compter sur le mécénat comme celui de Valimo, il nous a été possible de présenter une très belle affiche", explique l'organisateur.

Même si les 14 et 15 mars, c'est au Centre culturel de Couillet qu'aura lieu la première partie du festival, c'est à l'église Saint Laurent que se déroulera la deuxième partie du festival. Soit les 21 et 22 mars. "Nous avons également souhaité que des concerts se jouent dans ce lieu particulier à plus d'un titre. L'architecture en elle-même mérite le détour. Sa disposition est telle que le public entoure presque les artistes et les groupes. D'un point de vue sonore, l'acoustique est parfaite. La disposition et le son aident à construire une atmosphère spéciale entre public et artistes."

Si Christian Delcoux défend les jeunes talents, il aime aussi proposer des valeurs sures aux talents reconnus internationalement. Pour la 16ème édition c'est le Nato Jazz Orchestra, orchestre de jazz composé de militaires musiciens, qui reprendra, en costume d’apparat les plus grands standards de George Gershwin, Glenn Miller ou encore Count Basie.

Le festival se déroule comme tel: le 14 mars à 19h30, le groupe vocal et instrumental La Girolle. L'ensemble connu pour son dynamisme interprétera des morceaux de 4 à 6 voix mixtes. Le 15 mars à 16h, la formation complète du Naton Jazz Orchestra mettra le feu au centre culturel de Couillet.

Le samedi 21 mars à 19h30, c'est le jeune pianiste au talent exceptionnel qui se produira à l'église Saint Laurent. Le dimanche 22 mars, le festival se terminera avec, à 16h, le duo frère -sœur/ flûte-harpe Eric et Ingrid Procureur suivi du Trio de l'Imaginaire : harpe, vibraphone et contrebasse.

Renseignements et réservations:Christian Delcoux au 0477/41.96.54