L. C.

"Aujourd'hui je ne veux pas rester sans rien faire. Ce n'est pas normal qu'en 2021, on puisse encore se faire agresser pour son orientation sexuelle, son genre ou son origine", témoigne Livio, 16 ans, dans le mail adressé à la rédaction. Le jeune homme dénonce une agression homophobe dont il a été victime, ce dimanche soir, alors qu'il rentrait chez lui à Couillet. "Pendant que je remontais une rue pour rentrer chez moi, des insultes ont commencé à fuser derrière moi: pd, sale zemel, enculé. Je comprends que trois homophobes se trouvent derrière moi et je me décide donc à marcher rapidement", détaille Livio dans une publication sur Instagram.

Un rassemblement symbolique jeudi soir

La suite est ignoble: des coups de pied, des coups de lames, des crachats, des insultes, des gifles, un étranglement et des vêtements déchirés.Pour sensibiliser un maximum sur ces faits et pour faire cesser ces comportements homophobes et violents, Livio a décidé d'organiser un rassemblement symbolique. "."Une plainte a été déposée auprès de la police locale. Le parquet de Charleroi devrait être prochainement avisé des faits.