C’est l’un des gros morceaux de la première phase du plan d’investissement porté par Igretec pour l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments publics de Charleroi : la rénovation du Centre Educatif Communal Secondaire (CECS) de Couillet représente un projet de quelque 4 millions. "Les estimations prévoient une économie de 168 tonnes de CO2 par an, soit 621,000 kWh de gaz et 21,000 kWh d’électricité", rappelle l’échevin Xavier Desgain en charge des Bâtiments et de la Transition écologique.