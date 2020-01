Mais Vinciane Ruelle, coprésident d'Ecolo Hainaut (à droite sur la photo) a également expliqué la nouvelle "façon d'agir" des verts. "Le Hainaut, c'est 1/3 de la Wallonie, et nos victoires en 2018 et 2019 aux élections font qu'aujourd'hui, un Hennuyer sur deux vit dans une commune où Ecolo est en majorité. C'est un changement de paradigme qui nous fait changer l'organisation interne aussi."

Avec 7 parlementaires, dont 3 députés fédéraux, 3 députés régionaux et une ministre, ainsi que 36 échevins et 2 bourgmestres, sans compter tous les conseillers communaux et administrateurs d'intercommunales et autres organismes para et supracommunaux, le parti a décidé de revoir sa façon d'agir.

"Il nous fallait une nouvelle dynamique", explique Vinciane Ruelle. "En croisant nos différents députés grâce à des actions conjointes, on espère donner des impulsions au fédéral et au régional, où nos sommes désormais en majorité. Avec cette co-construction, nos élus font remonter des infos depuis le terrain vers les assemblées, et on peut coordonner des actions sur le terrain aussi."

L'exemple en date, c'est à propos des distributeurs de billets, justement, où Laurence Hennuy (députée fédérale de Fleurus) et Christophe Clersy (député régional de Courcelles) ont mis en avant les propositions de leur parti, et de Gilles Van Den Burre (député fédéral bruxellois), en compilant notamment des informations sur la région de Charleroi dont ils sont tous deux représentants.

L'écologie dans les autres partis

On a aussi demandé à Vinciane Ruelle si, maintenant que les nouvelles majorités étaient formées, et qu'Ecolo se trouvait dans nombre d'entre elles, la présence d'éléments écologistes (au sens "transition écologique", pas au sens "Ecolo, le parti politique") dans les autres partis leur facilitait la tâche.

"On se réjouit toujours que les autres partis fassent de l'écologique, du durable, un cheval de bataille aussi", répond-elle. "Mais il faut maintenant passer à l'action, et quand on est en majorité, on peut donner des impulsions. Je pense qu'on atteint un côté 'effet' levier, aujourd'hui. C'est quand 20% de la population est consciente qu'il faut faire quelque chose que l'ensemble de la société peut bouger. J'ai l'impression qu'on retrouve cet effet dans les déclarations politiques, que ce soit la régionale ou celles de plusieurs communes : on y retrouve des projets techniques, chiffrés, pour l'écologie et pour la gouvernance aussi. Ca marche donc bien pour nous"