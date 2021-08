C’est une opportunité qui tombe à point nommé pour la reconstruction et la redynamisation urbaine : les moyens dégagés par le gouvernement wallon dans le cadre de sa politique intégrée de la ville (PIV) vont permettre d’accélérer la mise en œuvre d’une petite quarantaine de projets dans les quartiers dits prioritaires du sillon industriel de Charleroi. "Ces moyens (60,5 millions d’euros) complètent ceux du plan pluriannuel d’investissement et du plan de relance du secrétaire d’Etat Thomas Dermine", a insisté le bourgmestre Paul Magnette au conseil communal. Les cabinets politiques et l’administration ont travaillé à une répartition de l’enveloppe. La programmation n’attend plus que l’approbation de l’exécutif régional.

L’utilisation de ces subsides s’articule autour de 10 thématiques, depuis la mobilité et la rénovation énergétique jusqu’à la cohésion sociale en passant par le patrimoine, le tourisme, le logement ou la réhabilitation des sites industriels désaffectés. Une liste de 37 projets a été établie. Leur coût de 112 millions sera couvert à hauteur d’un peu plus de 50% du total, selon des pourcentages variables. Sans cette aide, des choix auraient dû être faits, Charleroi n’ayant pas la capacité de les financer tous. "Nous allons donc pouvoir accélérer leur réalisation" s’est félicité Magnette avant de les passer rapidement en revue. L’aménagement d’une zone d’accueil pour les gens du voyage (1,78 million) va ainsi pouvoir se concrétiser. On le sait : un terrain a été identifié à Gosselies en bordure du canal de Bruxelles, il va enfin pouvoir être équipé. Pour réduire son empreinte carbone, la ville va améliorer l’efficacité énergétique de plusieurs bâtiments (complexes sportifs, maisons communales, centres culturels) situés dans les quartiers prioritaires : un budget de 19,2 millions y a été affecté, dont 15,3 couverts par la PIV. Autre gros morceau de la programmation : la réhabilitation d’anciens bâtiments industriels, pour 12,1 millions d’euros dont 8,6 à charge de la PIV ou le "Plan Places" qui vise à remodeler 17 places communales : sept d’entre elles bénéficieront des moyens. La ville met aussi le paquet sur la création d’espaces verts de proximité : Cité Parc à Marcinelle, Martinet à Roux, squares urbains, quartier Nature de Dampremy, cela pour un total de 8 millions financés à 80% par la PIV. Modernisation de maisons citoyennes, projets de sport, de culture, d’inclusion numérique, de tourisme, de logement, de mobilité cyclable : ces 60,5 millions vont mettre un sacré coup d’accélérateur !