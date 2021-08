Ce lundi soir, vers 22h30, la police de Charleroi a été requise rue Turenne à Charleroi à la suite d’un appel signalant une bagarre entre plusieurs individus. L'un d'entre eux a été mortellement blessé par arme blanche. "Il présentait plusieurs plaies au visage, dont une mortelle à la gorge", souligne le parquet de Charleroi.



D’après, le parquet de Charleroi, l'homme tué lors de la rixe est d'origine nord-africaine et âgé environ d'une trentaine d'années. "Mais son identité n'est pas connue. Il n'avait aucun document sur lui." L'enquête, reprise par la police fédérale, ne fait que débuter et devra éclaircir plusieurs zones d'ombres. "On ne connaît pas le mobile ni les circonstances de la bagarre."

La police a dressé un large périmètre de sécurité. La police locale, avec des renforts de la ZP des Trieux, de Châtelet/Aiseau/Farciennes et du corps d'intervention de la police fédérale (CIK), était sur place.