Pour rappel, ce mardi après-midi vers 14h, plusieurs équipes de la zone de police de Charleroi ont été requises sur le boulevard Paul Janson, à la ville haute de Charleroi, pour une bagarre entre deux personnes. Quand les forces de l’ordre arrivent sur place, un homme ex-sans-papiers se trouve au sol, blessé par arme blanche à l’artère fémorale.

Pris en charge par les secours, la victime parvient à identifier son agresseur. "Elle le connaît. On an un prénom et il s’agit d’un sans-papiers qui est en fuite", confirme le parquet de Charleroi. Le juge d’instruction est descendu sur les lieux de l’agression. Un périmètre de sécurité a été mis en place par la police.

Selon le parquet de Charleroi, il pourrait s’agir d’un règlement de comptes dans le monde des stupéfiants. "Mais cela reste à confirmer par l’enquête qui a été ouverte. » Alors que plusieurs personnes ont annoncé le décès de la victime sur Facebook, le parquet dément cette information. "Et il ne s’agit pas non plus d’un mineur."