"Il m'a filmé nu et voulait me faire du chantage", se défend Zideri, toxicomane de 21 ans à peine.

Une scène de tir a marqué pas mal de clients du Carrefour Market de l'avenue de Waterloo, au quartier du Monument en plein centre-ville de Charleroi, le 18 février 2020. Ce jour-là, Zideri K., aussi connu sous l'alias Amine B., a tiré sur Emad H.

"Sur les images de la vidéosurveillance du supermarché, on peut voir que la victime entre au Carrefour Market pour y acheter des pansements, mais il ressort parce qu'il n'a pas assez d'argent. Quand il revient la deuxième fois, il est suivi par Zideri, qui a exhibé une arme de poing dans le magasin" , explique le ministère public. "C'est la cohue, tout le monde se précipite vers la sortie, y compris Emad, qui trébuche et s'affale sur le trottoir. On voit alors Zideri sortir du magasin, pointer son Browning sur la jambe de la victime, toujours au sol, et tirer." La victime s'est ensuite relevée, a pris la direction du rond-point du Marsupilami et s'est présentée aux Urgences.

La prévention de tentative de meurtre a été requalifiée: même s'il aurait pu trancher l'artère fémorale d'Emad, Zideri n'avait visiblement pas la volonté de tuer sa victime, puisqu'il aurait pu lui tirer dans le torse ou la tête. Par contre, à son arrestation il a d'abord nié, disant qu'il était "à Lille ce jour-là" , avant d'être reconnu sur panel, confondu par les images de surveillance et dénoncé par sa petite copine. On n'a jamais retrouvé l'arme. Trois ans d'emprisonnement sont requis. Zideri est déjà détenu à Jamioulx depuis son arrestation.

Par contre, si dans le chef du ministère public, une dispute avait déjà eu lieu dans un café proche avant la scène de tir, ce qui aurait pu motiver le jeune homme à tirer, Zideri lui avance une tout autre version : "je consommais de la drogue avec Emad, un jour, dans un squat" , a-t-il dit dans ses auditions après avoir été confronté aux différentes preuves de sa présence à Charleroi ce jour-là. "Quand j'étais en train de planer, il m'a enlevé mes vêtements et pris des images de moi nu. Il voulait me faire chanter, que je le paye pour qu'il ne diffuse pas les images. C'est pour ça que j'ai tiré."

Comment s'est-il procuré une arme? Pourquoi a-t-il changé de version plusieurs fois? Qu'est-ce qui prouve que des images de lui nu existent? Où est l'arme du crime aujourd'hui? Qu'est devenu Emad, qui a disparu de la circulation après s'être fait soigner aux urgences? Il n'y a aucune réponse. Et Zideri, qui ne parle pas un mot de français, n'a pas d'explications à donner non plus.

Son avocat demande un sursis probatoire pour ce qui dépasse la détention préventive : "mon client va être papa en septembre, il a une compagne qui accepte de l'accueillir chez elle donc il pourrait bénéficier d'un sursis même s'il est en séjour illégal, grâce à cette attache en Belgique. Et il n'a plus touché de drogues depuis son entrée en prison."

Jugement le 24 juillet.