Damien et Mohammed, ses deux employés, se sont retrouvés devant le tribunal correctionnel. Le dossier du mineur, lui, a été envoyé au tribunal de la jeunesse.

Damien et Mohammed sont tous les deux consommateurs de drogues durs. Depuis plusieurs mois, Damien se fournit auprès de Jo, mineur d’âge. Mais ce dernier ne se contente pas de vendre de la drogue à Damien. Il lui propose également de devenir son chauffeur attitré lors des transactions. En échange, sa consommation est assurée. Jo ne s’arrête pas là et embauche également Mohammed, consommateur depuis trois ans. Ce dernier est quant à lui chargé d’assister Jo lors des transactions.

Le 11 décembre 2019, la police de Charleroi remarque un véhicule Renault Kangoo avec une plaque d’immatriculation signalée volée. Damien est au volant avec Mohammed et Jo comme passagers. Les policiers fouillent le véhicule et découvrent 68 boulettes (96 g) d’héroïne, 18 boulettes de cocaïne et 22 g de cannabis. Des sachets de conditionnement, des balances ainsi que divers GSM sont aussi retrouvés.

Damien passe aux aveux, expliquant contribuer au trafic en tant que chauffeur. Mohammed, lui, confirme être l’assistant du "big boss", mais conteste être membre de l’association depuis un an. Une peine de minimum 2 ans de prison ferme est requise contre Damien et Mohammed. Jo, lui, fait l’objet d’une procédure devant le tribunal de la jeunesse. Le jugement sera prononcé le lundi 25 mai.