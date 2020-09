C'est un joli coup de filet qui a été effectué par la police locale de Charleroi. Après six mois d'enquête dans le cadre d'un trafic de drogues en association, treize perquisitions ont été menées très tôt dans la matinée de lundi dans la région de Charleroi, indique le parquet de Charleroi, confirmant une information de RTL Info. Les opérations policières ont permis d'interpeller 11 suspects. Ces derniers sont suspectés d'avoir contribué à un trafic de cocaïne et d'héroïne à Charleroi.

Les policiers en charge des perquisitions (environ 60 policiers) ont également saisi trois kilos d'héroïne, 800 gr de cocaïne et 500 gr de cannabis. Des armes, dont des munitions et six fusils d'assaut et quatre armes de poing, ont été découvertes sur les lieux. Une grosse somme, d'un montant de 18.000 euros, a été saisie lors des perquisitions jugées fructueuses par le parquet de Charleroi.

Huit personnes sont actuellement présentées devant le juge d'instruction. Deux mandats d'arrêt ont déjà été délivrés., indique le parquet.