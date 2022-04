Guider en montrant le bon exemple, ça fonctionne toujours. Et ce jeudi matin, le président du CPAS de Charleroi a enfourché l’un des six nouveaux électriques acquis par le Centre Public d’Action Sociale, pour agir encore plus directement et efficacement sur le développement durable. "Matériel, casques, cadenas, c’est un investissement de 8257 € TVA comprise, avec un subside régional de 1000 €. (...)