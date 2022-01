© PEXELS / It's me Neosiam

Pour le parquet, Calogero a agi comme un « justicier dans la ville », le 6 avril 2020 à Morlanwelz. « Il nie ce qui est une évidence. On ne peut pas se faire justice soi-même », ajoute le substitut Bury. Ce jour-là, Nicolas s'apprêtait à passer à table avec sa compagne lorsqu'il a été victime d'un violent coup de poing en plein visage. Résultat : un nez dévié et une fracture du nez. « Il pensait que c'était le livreur du repas qu'il venait de commander qui tapait à la porte. Il a donc été ouvrir et a directement reçu un coup de poing en étant accusé d'être un voleur », confirme la partie civile.

Tous les éléments du dossier confortent l'hypothèse du ministère public, selon laquelle Calogero est l'auteur du coup de poing. Des témoins confirment avoir vu la victime être touchée par un coup de poing. Une voisine, qui a vendu un de ses terrains à Calogero, a même indiqué à Nicolas qui était l'auteur du coup. Malgré tous ces éléments, Calogero maintient sa position : non, il n'a pas frappé Nicolas, suspecté d'avoir commis quelques instants avant un vol au domicile du prévenu. « Un voisin m'a décrit l'une des personnes qui sont venus me voler des packs de bière. J'ai fait le tour du quartier et la description correspondait. J'ai été le voir et je ne l'ai pas frappé. »Pour ce type de faits (avec une incapacité de travail de plus de 4 mois), la peine minimale prévue est de 2 ans de prison. Le parquet souhaite une condamnation à cette peine minimale, avec un sursis. Me Inglese, à la défense, plaide un acquittement au bénéfice du doute en estimant que certes, il y a des éléments troublants, mais pas de preuves. Jugement dans un mois.