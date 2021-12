Ce lundi matin vers 7h, la police et les pompiers sont intervenus au sein d'une habitation située à la chaussée de Thuin, à Mont-sur-Marchienne.

Une scène de violence venait de se produire entre l'ex-compagnon et le nouveau compagnon de l'occupante des lieux. L'ex a porté quatre coups de couteau à son rival. Ce dernier, dont les jours ne sont plus en danger, a pu être entendu sur les faits.



Privé de liberté après avoir été maintenu sur les lieux jusqu'à l'intervention policière, l'auteur des faits a été présenté au juge d'instruction. "Il a été inculpé et placé sous mandat d'arrêt pour tentative d'assassinat et pour le port du couteau. Il conteste l'intention d'homicide, tout comme la préméditation." Ce dernier comparaîtra fin de semaine devant la chambre du conseil de Charleroi, qui décidera ou non de prolonger sa détention préventive.



Selon les autorités judiciaires, une rivalité amoureuse serait à l'origine des faits.