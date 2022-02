Coups sur sa compagne et destruction du mobilier Charleroi L. C. Sans domicile au moment de la condamnation, Ayrton a été condamné par défaut à 6 mois de prison. Il a formé opposition. © D.R.

Si le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé cette peine de prison le 21 octobre dernier, c'est pour des faits de coups et blessures qu'Ayrton aurait commis entre 2015 et 2019 et pour une scène de destruction de mobilier le 14 décembre 2019 à l'encontre de sa compagne de l'époque.



Ce jeudi matin, le jeune homme de 26 ans confirme avoir repoussé la victime, le 14 décembre 2019 lors d'une dispute après une sortie au marché de Noël d'Anderlues. Mais d'après Ayrton, c'est la seule et unique scène de violence qui a eu lieu lors de la relation sentimentale. Ce dernier ne conteste pas non plus avoir cassé la porte du four, un téléviseur et la vitre d'une porte claquée fortement.



Un incident de parcours



Pour Me Panis, qui assiste Ayrton, il s'agit là d'un incident dans un parcours judiciaire jusqu'à présent irréprochable. Une suspension simple du prononcé est sollicitée, au lieu des 6 mois de prison prononcés en octobre dernier. Le parquet tient notamment compte de l'audition de la victime, qui précise avoir subi à plusieurs reprises la violence d'Ayrton, et ce même lors de sa grossesse.



Une suspension probatoire du prononcé, avec une prise en charge pour la gestion de son impulsivité, est requise par le parquet. Jugement le 17 mars.