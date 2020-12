C’est une bonne nouvelle pour les caisses de la commune de Courcelles. En 2021 et 2022, la ville va procéder à l’isolation de plusieurs de ces bâtiments dont des écoles, le Centre Culturel et l’hôtel de ville de Trazegnies.

Si ces travaux sont possibles c’est grâce à un subside du programme UREBA. Celui-ci prévoit un soutien financier afin de procéder à des travaux permettant des économies d’énergies et une meilleure gestion des ressources énergétiques. Les subventions UREBA sont destinées à soutenir certains organismes qui veulent réduire la consommation énergétique de leurs bâtiments. Les travaux d’isolation se font au niveau des façades, des toitures et des planchers. Il est aussi prévu le remplacement des châssis ainsi que l’optimisation du système de ventilation.

Renowatt est aussi partie prenante dans le projet. Ce guichet unique qui réalise des audits et études en vue de conclure des marchés de services et de travaux pour la rénovation des bâtiments publics a pris en charge la réalisation des dossiers de demandes de subsides UREBA.

Dans un premier temps, ce sont deux écoles de l’entité qui ont été retenues pour les performances énergétiques. Les écoles de Sart-Lez-Moulin et TDA 2 bénéficieront de 425.674 euros.

"Une demande de susbside "Renowatt" a été introduite pour rénovation énergétique d’ici 2022 du Centre Culturel la Posterie ; l’école de l’Yser et l’hôtel de ville de Trazegnies. Pour réaliser ces projets 962.000 euros sont nécessaires," nous communique-t-on. "Ces travaux permettront à la commune de Courcelles de faire de belles économies de plus de 50.000 euros par an, se rapprocher de ses objectifs climatiques et mieux accueillir les élèves et les citoyens dans ses bâtiments," conclut Hedwige Dehon, Echevine de l’énergie et de la transition écologique.