Malgré la crise sanitaire, le service des gardiens de la Paix et des agents constatateurs de la commune de Courcelles ont poursuivis leurs missions principales, à savoir : accroître le sentiment de sécurité de nos citoyens, exécuter des actions pour endiguer les nuisances de salubrité et d’insécurité, mener des campagnes de prévention aux abords de nos établissements scolaires et enfin lutter contre les négligences et les maltraitances animales. L’objectif de ce service vise au mieux vivre ensemble.

Toute l’année 2020, les gardiens de la Paix et les agents constatateurs ont traité 958 plaintes émanant des citoyens. De plus, à travers les nombreuses tournées de ces agents, ils ont dénombré 4562 constatations d’incivilités supplémentaires. Et ce, tout en réalisant surtout des préventions écrites de sensibilisation pour la plupart car la limitation des contacts physiques était primordiale.

Pour les gardiens de la Paix, le classement des incivilités revient à la salubrité publique et se succèdent ensuite respectivement par les dépôts clandestins d’encombrant, le stationnement et la collecte des déchets ménagers. En ce qui concerne les agents environnementaux, les dépôts sur la voie publique restent la manière la plus importante suivent les enlèvements par le chantier et ensuite, les matières spécifiques du décret environnemental.