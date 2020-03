La commune de Courcelles, via sa bourgmestre Caroline Taquin et l'échevin des fêtes Joël Hasselin, a décidé d'annuler toutes les activités et événements publics et privés jusqu'au 30 avril inclus.

"En effet, nous pouvons tous imaginer que le virus ne disparaitra pas totalement au lendemain du 05 avril, date fixée actuellement pour la fin du confinement par le Conseil National de Sécurité en attendant la réévaluation de la situation par celui-ci", précisent-ils par voie de communiqué.

Tout rassemblement doit donc être interdit, par principe de précaution. Et pour aider les organisateurs de ces événements, le collège prend les devants d'une éventuelle annonce fédérale. "Je me vois mal annoncer le 5 avril au soir que tout est annulé... On prend donc les devants, ça le sera très certainement, vu les avis des spécialistes", précise Caroline Taquin.

Les soupers, tournois sportifs ou récrétifs, soirées, activités dans les bibliothèques - centre culturel - maison de la laïcité - Château de Trazegnies, stages, carnavals, festivals, fancy-fairs, les plaines de jeux... ainsi que toutes les activités sportives (foot, basket, futsal, gym, danse, etc.) sont annulés ou reportés. "Au niveau des plaines de jeu, on organisera des garderies pour les enfants du personnel médical et essentiel."

La commune va aussi plus loin: "Sont également annulés, les événements et les activités dont nous n’avons pas connaissance et qui étaient programmés sur la Commune de Courcelles jusqu’au 30 avril 2020 inclus (y compris les fêtes relatives aux mariages, baptêmes, ...). En ce qui concerne les mariages civils, il est également recommandé de les reporter. Dans ce cas, les futurs mariés seront remboursés."

Ces mesures seront réévaluées en temps voulu en fonction de l’évolution de la situation. "C'est vraiment pour l'organisation, par principe de précaution, et oui cela vaut aussi pour les regroupements familiaux de type barbecue ou fêtes d'anniversaire chez les particuliers. Tout n'ira pas soudain mieux dans la nuit du 5 au 6 avril...", note Caroline Taquin.