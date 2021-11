Parmi les nombreuses mesures permettant de lutter valablement contre la Covid, on trouve la qualité de l’air dans les espaces clos en ce compris les locaux scolaires.

La commune de Courcelles a décidé de prendre les devants. En effet, lors du dernier Codeco, le Premier Ministre a demandé aux régions de prendre des mesures afin d'équiper les locaux scolaires et les endroits où se rassemblaient plus de personnes de détecteurs de CO2 à partir du 20 novembre. Courcelles a déjà agi. Les crèches et les milieux d’accueil de la petite enfance ont fait l’acquisition également de ces petits boîtiers rendus obligatoires.

Pour se familiariser avec le nouveau dispositif une fiche pédagogique a été réalisée pour permettre aux enfants d'être sensibilisés à l'utilisation de ce petit appareil qui fera désormais partie de leur espace en classe. Les élèves et le personnel enseignant pourront guetter désormais le petit voyant rouge indiquant que la pièce doit être aérée au moment opportun.

Afin de soutenir les écoles dans leur mise en conformité, "le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a débloqué un budget de 3 millions d'euros provisionnel pour permettre l’installation rapide de compteurs de CO2 dans les locaux du secteur de l’enseignement où se rassemblent de nombreuses personnes. Cette enveloppe sera libérée sous forme d’une aide forfaitaire aux établissements relevant de l’enseignement afin que ceux-ci commandent et s’équipent de compteurs," nous informe un communiqué du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On ne sait pas si Courcelles en profitera.

Ces nouveaux détecteurs de CO2 s’ajoutent à ceux déjà placés en soutien dans le secteur Horeca. Par la même occasion, les commerces tels que les salons de coiffure et d’esthétique, les infrastructures sportives, culturelles et les salles communales ont également été équipé, ajoute la commune de Courcelles.