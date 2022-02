Plus que jamais, la crise sanitaire a mis en avant les activités de proximité parmi lesquelles, le tourisme et le sport.

A Courcelles, c'est suivant cette logique, que les autorités communales ont décidé d'investir quelque 500.000 euros sur 3ans pour l'installation, à partir du printemps 2022, d’aires de jeux pour les enfants et de modules de sport pour tous sur l’entité courcelloise. Ces modules constituent l’une des étapes d’un plus vaste projet ayant pour but d’offrir des espaces verts et de détente pour chaque courcellois.

Huit sites répartis sur tout le territoire communal seront équipés de nouveaux modules de jeux combinables pour les enfants de 2 à 10 ans. des modules de cross-training 8 faces vont également voir le jour afin de renforcer la dimension sportive "grand public", ludique et familiale. Courcelles souhaite par là développer son pôle d’excellence sportive avec la création de nouveaux équipements et des aménagements extérieurs repensés, volonté de la commune pour répondre à la fois aux besoins des sportifs professionnels, aux amateurs et à un public familial.

Ces nouveaux aménagements seront placés aux agoras de l’entité, à la cité Guémené, la rue Turlot, le parc communal de Courcelles, la salle Beguin à Trazegnies et près de la maison de village de Trazegnies, à l’avenue de Budapest. Aux agoras de la cité Renard à Courcelles, de la rue Daxhelet à Souvret et du Butia à Trazegnies et à la salle Beguin, les jeux existants seront remplacés par des modules flambants neufs auxquels viendront s’ajouter des modules de sport.

© D.R.

Ces nouveaux aménagements viennent s'ajouter aux actuelles installations de street workout. Dont un module complet a été installé en 2016, une première dans la région. Au niveau de la Plaine de Trazegnies, des modules de jeux pour enfants de 4 à 12 ans et de 10 à 12 ans adaptés aux PMR, des appareils de fitness pour tous et un espace barbecue avec bancs sont déjà disponibles.

© D.R.

Le nouveau projet d'installations sportives sur le territoire courcellois est en droite ligne avec les travaux de rénovations des agoras de l'entité déjà réalisés. "Le but est d’aménager des infrastructures disponibles pour tous et de recréer de la vie, des animations et du lien social dans les quartiers, de favoriser des espaces intergénérationnels et de raccrocher, par le biais de l’activité physique en extérieur, des jeunes et des moins jeunes à une vraie dynamique citoyenne. Intégrer le sport au cœur des quartiers, c’est le rendre accessible à toutes les générations et offrir la possibilité de prendre soin de soi et des autres," commente Joël Hasselin, échevin des Sports. Et la Députée-Bourgmestre Caroline Taquin de poursuivre : "la pandémie nous a tous poussés à l’extérieur ! Nous souhaitons offrir des lieux récréatifs et sportifs pour tous les âges et toutes les conditions physiques. Ces espaces de détente vont permettre de recréer du lien, de s’oxygéner, se promener et pratiquer une activité physique, ludique et sportive seul ou en famille. Ces lieux seront propices aux rencontres plus agréables que par écrans interposés."

Ces nouveaux équipements seront répartis comme suit :