C’est une motion surprenante qu’a déposé la commune de Courcelles. En effet, le Conseil communal plaide pour la création de plus de terrains de motocross en Wallonie.

Selon les autorités courcelloises, l’avenir de ce sport, l’une des grandes fiertés belges, serait compromis.

Si on ne compte plus les titres de champions du monde attribués à des pilotes belges comme Stefan Everts, Joël Smets ou encore George Jobé le devenir de la discipline est mis à mal par un manque d’infrastructures destinées aux entraînements des passionnés et des élites.

Pour étayer ce dépôt de motion le Conseil communale se base sur textes de lois tels le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation de même qu’un décret relatif au Code Forestier du juillet 2018.

Joël Hasselin, échevin des sports de Courcelles, pense que malgré ces textes, de nombreuses personnes pratiquent le motocross à 2 ou 4 roues de manière illégale et irréfléchie. Les élus courcellois considèrent que ces actes illégaux sont dommageables à différents niveaux. D'un point de vue environnemental, les risques d'endommager les espaces naturels classés ou non sont grands. Les nuisances sonores constituent également une source d’inquiétude quant à la pratique sauvage du motocross.

ce manque de terrains, entraîne des difficultés pour les pilotes à s’entraîner, engendrant des rassemblements de 300 ou 400 pilotes sur un même site. La multiplication des sites permettrait donc une meilleure répartition des pratiquants.

La question de la sécurité est aussi avancée. Combien d'accidents se produisent et quelles sont les conséquences de ces pratiques illégales.

Considérant toutes ces questions et même si un endroit en particulier n'a pas encore été désigné les élus émettent des propositions : des sites intégrés par des haies pour limiter les nuisances visuelles, des sites situés à plus de 1000 mètres des habitations, en bordure d’autoroute ou une ligne de chemin de fer, un espace industriel ou un parc d’activités ou encore positionner les sites sur les bordures communales rurales.

Bien que plusieurs projets ont été déjà déposé, à ce stade rien de concret ne semble fait pour offrir aux futurs champions de motocross l'occasion de s'entraîner non loin de chez eux et en toute sécurité.