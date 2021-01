La vie politique du PS courcellois risque de se compliquer légèrement. La raison ? La démission du Parti Socialiste local de Valérie Ancia et Carine Preudhomme de leur poste de conseillère. Même si la décision de quitter le parti était déjà dans les têtes depuis un an, c'est en fin de semaine dernière que les deux militantes ont réellement claqué la porte.

En décembre dernier, Catherinne Cassivelan perdait la vie des suites d'un cancer. Unies depuis leurs débuts en politique, il y a deux ans, Valérie et Carine apprennent au moment des funérailles de leur amie Catherine qu'elle sera remplacée. Pour elles, il s'agit là d'un manque d'humanité en ces moments difficiles. Pourtant, il aurait été possible d'attendre quelques temps si le PS en avait fait la demande qui elle aurait sans doute été acceptée par le Collège Communal.

Les deux élues, qui siègent désormais en tant qu'indépendantes, regrettent que Laurence Meire, la chef de file PS, n'ait pas pris en compte le côté humain de la situation. "Nous pensons qu'il aurait été possible d'attendre un prochain conseil pour mettre en place le nouveau conseiller d'autant plus que madame Meire connaissait les liens qui nous unissaient. Nous étions dans la peine à un moment où la politique n'avait pas sa place," expliquent Valérie et Carine.

© Valérie Ancia. En souvenir de Catherine, Valérie et Carine défendent une politique plus humaine

Outre le manque de considération au moment du décès de Catherine, les deux ex-élues PS, avancent qu'il n'est pas toujours évident de faire entendre sa voix au sein du groupe socialiste courcellois. "Il y a des choses que je souhaite voter en mon âme et conscience. Je n'étais pas toujours d'accord avec le groupe et je voulais donner mon avis d'élue," poursuit Valérie Ancia.

Du côté du PS, par le biais de Maxime Hardy porte-parole du PS carolo, on regrette cette situation tout en reconnaissant la pénibilité du moment. "Nous avons été touché par le décès de Catherine et d'un autre côté il fallait mettre les choses en place d'un point de vue politique pour assurer son remplacement. Il n'y a jamais eu de volonté de ne pas respecter la peine de ses proches. Je peux tout à fait comprendre cela ayant moi-même été appelé pour le remplacement de Philippe Blanchard au lendemain de son décès."

Souhaitant respecter leurs valeurs et leur engagement politique auprès de leurs électeurs, les deux dames n'envisagent pas de quitter le PS national pour rejoindre une autre formation politique. "Nous ne faisons pas de politique pour le pouvoir ni pour l'argent mais parce que nous avons été convaincues qu'il était important de s'impliquer. Nous continuerons à apprendre, car nous ne sommes en place que depuis deux ans, et a relayer les messages des citoyens vers les instances communales concernées."