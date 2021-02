Vers 16 heures, ce mardi, une maman accompagnée d'une amie se trouvait dans la rue Jean Jaurès, avec son enfant d'un an dans la poussette. Elles traversent toutes les deux, quand arrive soudain d'une rue annexe une voiture conduite par une dame d'un certain âge, d'après notre correspondant sur place. En tournant, elle ne voit pas les deux personnes et le landau et les percute.

Par chance, la mère a eu le réflexe de pousser la poussette, ce qui a permis d'éviter un choc trop important. Mais elle et son amie sont percutées par la voiture. La conductrice s'est arrêtée quelques mètres plus loin.

© FVH

Une ambulance R'Med a été dépêchée sur place, mais les deux adultes ne sont heureusement que légèrement blessés, il n'a pas été nécessaire de les transporter en milieu hospitalier. La police locale des Trieux s'est chargée du constat.