Avec 90 agents tout contrat confondu au service travaux de Courcelles, 2021 s'annonce sous le signe des grands chantiers et de l'embellissement.

En dévoilant son plan de travaux pour 2021, les autorités communales affichent leurs ambitions pour un mieux vivre dans l'entité. Pour mener à bien ces différents projets, Courcelles a hiérarchisé et planifié une vingtaine de projets d’investissements de voiries et trottoirs, pour un budget total de 4.409.635,07 euros.

Quels sont les gros chantier de la commune ?

Rénovation des voiries

Réfection de voiries rues de Pont-à-Celles, du Progrès, de l’Avenir et rue Tison

Asphaltage rues Marchand, Fontaine de Justice, Destrée, Glacerie, Corbeau, de Lanne

Schlammage rues de la Fléchère (fin), des Déportés, du Bois, ruelle de la poste, rue de Luttre prolongée, cimetière de Courcelles et place Roosevelt

Rénovation des trottoirs

Réfection globale des trottoirs rues Sart-lez-Moulin, Mattez, Vandervelde, Petit champs et place Roosevelt pour un montant de 410.000 euros

Rénovation des murs de soutènement.

Enduisage des murs de soutènement rue des Chats et rue d’Assaut pour un montant de 125.000 euros.

Chaque année un budget de 50.000 euros est prévu pour l’entretien des ruelles de l’entité, ainsi que 275.000 euros pour le curage et les effondrements de voirie et le fauchage et les tontes des abords de voirie par des sociétés externes.

La commune a prévu dans son budget 2021, l’achat de matériels pour que le service travaux et environnement puissent assurer ses missions correctement comme une balayeuse, un tracteur tondeuse ou encore l'achat et le placement de système de géolocalisation de tous les véhicules communaux.

"Dans les projets futurs, il est prévu de relocaliser le chantier communal de Courcelles vers un bâtiment que la Commune va acquérir dans les prochaines semaines. Il répondra aux normes sécuritaires et permettra une plus grande capacité de stockage du matériel et des véhicules communaux. Nos ouvriers et agents techniques y seront bien logés pour parfaire encore plus leur organisation du travail," nous communique-t-on.

Enfin, un budget de 100.000 euros sera alloué pour la rénovation du centre de tri de Courcelles afin qu’il soit plus accessible, performant et respectueux de l’environnement.

"Nous avons fait le choix d’investir encore massivement dans nos voiries durant cette année. Au total, c’est plus de 4 millions d’euros qui sera investi dans les voiries communales courcelloises. Il n’y a pas un secteur précis sur lequel nous allons travailler particulièrement, cela va vraiment s’étendre sur l’ensemble du territoire communal. 2020-2021, une année riche en travaux, améliorations et entretien. Le travail d’une équipe active, " conclut la députée-bourgmestre Caroline Taquin également en charge des travaux.