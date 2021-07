Le Smartphone devenu incontournable pour le grand public, la Commune de Courcelles a désormais elle aussi son "app", une application de Letsgocity, "Courcelles en poche" qui vous permet d'avoir à tout moment, en une seule application, votre commune en poche, allant instantanément des horaires de bus de train où que vous soyez via géolocalisation, à la vie locale, les évènements, le folklore, toutes les activités culturelles, toutes les infos sur les services publics, les clubs sportifs, le commerce local et bien plus encore… sans effectuer 36 recherches !

Une application mobile wallonne indispensable à votre vie quotidienne ! À l’heure où la technologie permet d’accéder rapidement à de nombreuses informations via son smartphone ou sa tablette, Courcelles a franchi le pas et fait dorénavant partie des villes connectées à l'application "Wallonie en poche". Celle-ci propose une série de mini-apps mobiles qui simplifient votre vie de tous les jours dans plusieurs thématiques clés. Elles ne nécessitent aucun téléchargement supplémentaire, sont gratuites et déjà intégrées à votre application principale !

Disponible en vous rendant sur courcelles.enpoche.be/ depuis votre smartphone, "Courcelles en poche" se veut moderne, ergonomique mais surtout remplie d’informations pratiques et utiles aux Courcellois(e)s, aux visiteurs d’un jour ou amoureux de notre belle commune.