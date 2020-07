Une dame et son enfant ont été blessés et ont été pris en charge par les secours

Ce vendredi aux alentours de 14 heures, un nouvel accident s'est produit au carrefour des rues de Hubes, Forchies et Sart-lez-Moulin à Courcelles. Deux voitures se sont percutées violemment. Une dame et son enfant, blessés, ont dû être pris en charge par les secours.