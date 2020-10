Désormais, à partir de ce lundi, l'accès aux services communaux situés dans les locaux de l'Hôtel de ville ne poura se faire uniquement que sur rendez-vous. Il est demandé aux citoyens de se signaler par le biais de la sonnette mise à leur disposition à la porte d’entrée et de patienter dans le hall.

Les autorités communales rappellent également que bon nombre de documents sont accessibles sur le site Internet de la ville (guichet.courcelles.eu) ou disponible via courriel ou téléphone.

Les coordonnées des services communaux sont accessibles sur le site communal : https://www.courcelles.eu/

L’adresse mail : coronavirus@courcelles.be est à la disposition des citoyens pour toute question sur la gestion de la crise Covid au niveau communal. La Bourgmestre, Caroline Taquin y répond personnellement.

La Députée -Bourgmestre Caroline Taquin justifie ce choix: "cette décision fait suite à une analyse de la situation épidémiologique, qui est jugée particulièrement sérieuse, voir critique pour l’ensemble du territoire national. La santé de chacune et chacun est avant tout ma priorité et celle du Collège communal.J’en appelle à la responsabilité et au civisme de mes citoyens, les chiffres sont ce qu’ils sont ; et les chiffres sont alarmants ! Que ce soit chez vous, au restaurant, au cinéma, en ballade, etc…, limitez vos contacts externes, et profitez de votre bulle. Plus que ces mesures, c’est la responsabilité de chacun à l’égard de la collectivité qui nous permettra de prendre le pas sur la situation sanitaire. Le respect de ces mesures est plus que nécessaire pour vous protéger, pour protéger les gens que vous aimez et qui sont plus vulnérables, pour que notre vie sociale ne soit pas encore davantage réduite, et pour que notre économie puisse reprendre. Prenez soin de vous, de vos proches et de ceux qui vous sont chers en respectant scrupuleusement les mesures ».