Depuis le début de la crise sanitaire, la zone de police des Trieux, couvrant les communes de Courcelles et de Fontaine-l'Evêque, s’est organisée afin de permettre au citoyen de pouvoir continuer à venir déposer plainte et un système de prise de rendez-vous par téléphone a été mis en place. Ce système répondant à la satisfaction générale tant des citoyens que des policiers et ayant permis d’améliorer la qualité de ce service, la zone de police s’est récemment dotée d’une solution informatique facilitant son organisation.

Afin d'améliorer le service à la population en évitant les files d’attente, il est désormais possible, dès ce 1 er février, 2021 aux citoyens de prendre rendez-vous eux-mêmes pour effectuer un dépôt de plainte.

"Le système est simple, sur le site internet de la zone de police, un lien a été créé pour la prise de rendez-vous. Quelques questions simples sont posées afin d’identifier le but du rendez-vous et la durée estimée à consacrer à celui-ci. Le programme permettra ensuite aux citoyens de réserver un jour et une plage horaire qui leur conviennent. Cette possibilité ne concerne que les plaintes non-urgentes, les interventions urgentes étant toujours bien assurées via le numéro d’appel unique 101," nous communique-t-on.

Toutefois, , il reste possible d’obtenir un rendez-vous par téléphone au 071/468220 (COURCELLES) ou au 071/549940 (FONTAINE-L’EVEQUE).

Il est est demandé aux personnes ayant pris rendez-vous de respecter celui-ci.

Pour rappel, voici l’adresse du site internet de la zone des Trieux : www.police.be/5336