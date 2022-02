C’est une nouveau centre-ville que s’apprêtent à découvrir les courcellois. En effet, l’approbation du projet au dernier conseil communal lance réellement les coups d’envoi des prochaines transformations d’un centre-ville vieillissant.

A ce stade, c’est une première étape décisive qui a été franchie, ce qui clôture le travail du bureau d’architecte. Après l’installation du rond-point provisoire, des caméras de surveillance, de la réfection des trottoirs, la pose provisoire d’un tarmac percolant, en attendant une réfection complète de la Place Roosevelt c’est donc tout un quartier qui devrait retrouver une nouvelle jeunesse.

© D.R.

Le but de cette rénovation urbaine est de rendre attrayant le centre, redynamiser le commerce courcellois, attirer de nouveaux habitants et améliorer le cadre de vie des habitants actuels et futurs. Pour ce faire, un travail en profondeur est effectué sur les voiries et sur la création de logements. Deux nouvelles voiries verront également le jour avec l’aménagement de dispositifs en faveur de la mobilité douce.

Même si rien n’est véritablement figé et peut évoluer, un budget de près de 21.000.000 euros est prévu pour cette vaste opération de rénovation du centre-ville. La commune a d’ores et déjà entamé des démarches afin de décrocher un subside européen dans le cadre du plan FEDER. Parallèlement, les promoteurs privés seront également sollicités afin de collaborer à ce vaste projet.

Le réaménagement complet et l’embellissement de la place Roosevelt comprend : la création d’un espace de convivialité avec nouveau revêtement, végétalisation et nouveaux parking, l’uniformité du bâti en collaboration avec les commerçants et les citoyens, la création de nouveaux espaces commerciaux et de logements. Le quartier du Trieu verra naître la construction de deux nouveaux immeubles de commerces et de logements : l’un à l’angle des rues Churchill et Général de Gaulle, le second à l’angle de la rue Monnoyer et de la place Roosevelt. l’ancienne poste sera également rénovée.

Du côté de l’Ilot rue Basse, des changements sont à venir aussi : la création d’un pôle multifonctionnel avec une salle polyvalente communale, une augmentation de l’offre commerciale via la création de nouveaux espaces ainsi que la rénovation et l’extension de l’école industrielle. L’ancienne poste sera aussi réaffectée pour de nouvelles affectations.

La rénovation courcelloise se fera aussi au niveau du parvis de l’Hôtel de ville et son parking.