Ce matin, sur l'autoroute E42 dans le sens Mons-Namur un accrochage s'est produit entre deux véhicules. Il semble qu'un des chauffeurs a pris la fuite. L'autre voiture s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence à hauteur de Courcelles.

Un automobiliste de passage a appelé le 112 en signalant un accident avec un blessé coincé dans la voiture. © FVH

De ce fait, il a été envoyé sur place les pompiers de Jumet avec le balisage et la désincarcération ainsi qu'un véhicule de commandement, un double départ avec La Louvière avec également le balisage et la désincarcération et un véhicule de commandement plus une ambulance et le Smur de la clinique Notre-Dame de Gosselies. Le WPR de Marcinelle s'est aussi rendu sur place.

A leur arrivée, tous ont pu constater que le véhicule était simplement arrêté et qu'aucun blessé n'était à déplorer.