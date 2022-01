Vers 1h30 ce mercredi matin, à la rue Général de Gaule n°161, les pompiers de Jumet ont été requis car o signalait un incendie dans le hall d'entrée d'un immeuble à appartements. Les occupants sont étaient à cette heure, à l'intérieur de leur habitation. On signalait également énormément de fumée qui montait dans les étages. Les pompiers ont envoyé un départ complet plus une citerne en renfort sous les ordres du lieutenant Anthony Vannieuwenhoven, de l'adjudant Hainaut et Gérard ainsi qu'une ambulance.

Quand les pompiers arrivent sur les lieux, ils constatent de la fumée et des grandes flammes ; un ou plusieurs individus ont bouté le feu à des conteneurs TIBI. Les pompiers sont arrivés rapidement pour circonscrire l'incendie. Ils se sont également rendu dans les étages afin de s'assurer qu'il n'y avait pas de victime. Ils en ont sorti un bébé, un jeune enfant et la mère, placés en sécurité mais intoxiqués. Ils ont reçu de l'oxygène. Une deuxième ambulance a été demandée en renfort ainsi que le SMUR de la clinique Notre Dame de Grâce de Gosselies. Personne n'a été hospitalisé.

© FVH (les pompiers ont sorti le bébé de 3 mois pour le placer en sécurité)

La police des Trieux a lancé une enquête, un avis de magistrat a été également lancé. Le hall d'entrée est complètement détruit.

Sur les réseaux sociaux la maman s'est exprimée franchement sur le drame que cela aurait pu être sans l'arrivée rapide des pompiers. "Petit coup de gueule!! Alors petit enfoiré qui est venu mettre le couloir rue Général de Gaule à 2 h du matin. Imagines qu'il y avait des enfants de 3 mois et 2 ans au 3è étage entrain d'étouffer et que nous ne savions plus sortir!!!! Mais put... Etre bloqué à la fenêtre à attendre les pompiers pour nous faire sortir mais qu'est ce qui t'es passé par la tête? Que je ne sache pas qui tu es espèce d'inconscient que tu es!!!"