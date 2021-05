C'est par le biais d'une ordonnance de police que la député bourgmestre Caroline Taquin maintient à l'arrêt les pleines activités de Keyser, entreprise de broyage de métaux.

Pour rappel, le 22 avril dernier une nouvelle explosion s'est produite dans le broyeur du site d'exploitation courcellois. En plus des poussières nocives qui envahissent les jardins des riverains des alentours,les murs des habitations proches de la Glacerie ont tremblé et l'école de la Motte a dû être fermée en urgence et les élèves répartis dans d'autres établissements.

La cause de l'explosion est à trouver du côté des installations de Keyser. En effet, le système de pré-broyage destiné à déchirer les éventuels bonbonnes de gaz présentes dans les véhicules n'a pas fonctionné.

La dangerosité de cette énième explosion a encouragé Caroline Taquin à prendre cette ordonnance.

Toutefois, l'entreprise pourrait reprendre ses activités à condition de respecter impérativement certaines recommandations. Il est notamment demandé à Keyser de remettre en état de marche le système de pré-broyage, rapport favorable du constructeur à l'appui. Une analyse de risque est également imposée à l’exploitant pour le pré-broyeur et le broyeur par un organisme compétent, cette analyse devra reprendre toutes les mesures de prévention afin d’empêcher les risques d’explosion des bonbonnes ou autres déchets générant des risques d’explosion. Bien évidemment, en cas de non-respect des conditions émises avant la reprise des activités de pré-broyage et de broyage, la police apposera les scellés sur le site.

De son côté, la ministre wallonne de l'environnement, Céline Tellier fera procéder à un biomonitoring sur la population à proximité des broyeurs.