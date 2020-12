L’échevine courcelloise Sandra Hansenne avait déclaré sur les réseaux sociaux ne pas vouloir laisser son père et sa sœur seuls pour Noël. Même si des raisons personnelles ont laissé parler son cœur, le post n’est pas passé inaperçu puisque non seulement la députée-bourgmestre Caroline Taquin a tenu à rappeler le règlement valable pour tous mais le ministre wallon des Pouvoirs locaux Collignon- et non Dermagne comme annoncé dans notre édition papier du 4 décembre 2020- enverra un courrier pour inviter l’élue "à plus de retenue et à ne pas passer à l’acte, ce qui constituerait une infraction".

Plus tard dans la journée, l'élue s'est à nouveau exprimée sur les réseaux sociaux pour présenter ses excuses et contextualiser son intervention.

"Chers tous,