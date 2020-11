Suite à crise sanitaire, la commune de Courcelles a mis différentes mesures en place afin d'aider les citoyens mais aussi les commerçants. A cet égard, des aides ont été prévues à hauteur de 700.000 euros pour le secteur Horeca, les forains ou encore les ambulants domiciliés sur l'entité.

Au vu de la situation actuelle et des nouvelles mesures adoptées tant par le Fédéral que par les autorités communales, Courcelles prolonge l'utilisation des chèques Cirklo. "En effet, que les commerces doivent fermer ou restent ouverts, les clients pourront toujours utiliser leurs bons d’achats dans magasins et établissements Horeca qui organisent les commandes et livraisons à domicile et les retraits à l’extérieur du magasin, et ce jusqu’au 30 novembre 2020. De plus, une cellule d’aide aux commerçants, a été mise en place et l’est toujours ! Elle est accessible au 0477/55.32.36. Celle-ci a pour objectif de répondre aux questions des commerçants mais aussi de les aiguiller dans leurs démarches pour l’obtention d’une aide financière en cas de fermeture," nous communique-t-on.

Depuis début mars, les autorités locales multiplient les actions en faveurs des commerces locaux comme l'annulation de la taxe enseigne, de la taxe sur les débits de boissons et de la taxe sur les terrasses mais aussi la distribution de masques et du matériel EPI auprès de tout le secteur Horeca, des métiers de contact et des maraîchers.

"C’est un nouveau coup dur pour nos commerces locaux qui sont déjà en difficulté mais ces nouvelles mesures fortes sont nécessaires pour éviter une saturation complète dans nos hôpitaux. L’Echevin du commerce et moi-même sommes disponibles pour nos commerçants via la cellule "commerces" mise en place depuis le mois de mars. Nous ne les lâcherons pas," explique la Députée-Bourgmestre Caroline Taquin et de Joël Hasselin, Echevin des Commerces de poursuivre : "que ce soient des entreprises, des indépendants, des commerçants, des ménages,… tous souffrent de ces mesures pourtant essentielles et vitales. Tous vivent des moments difficiles tant au niveau social que financier. Il était nécessaire de leur venir en aide et de les informer en temps réel via des mails, des visuels, des communications sur les réseaux communaux."

La liste des participants est a disposition sur la page Facebook de la commune :

https://www.facebook.com/communedecourcelles/