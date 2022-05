Le week-end prochain, le hall omnisport vibrera aux rythmes brésiliens accompagnant les rencontres des capoeiristes. Cet évènement national et international très attendu par tous les membres, petits et grands, sera pour eux l'occasion d'être récompensés de leur assiduité et de leurs efforts fournis tout au long de l'année dans le but d'acquérir leur nouvelle graduation.

Pour les débutants, ce sera l'occasion de passer du statut d'initiant à "capoeiriste débutant ".

Cette 9ème édition n’est pas une compétition mais une grande fête, un moment d’apprentissage, une possibilité d’échanger des expériences. Une occasion exceptionnelle pour tous les capoeristes et amateurs de capoeira de se retrouver. Un Maître venu du Brésil et plusieurs professeurs de différents pays seront présents.

La Capoeira "La roda de capoeira" déclarée patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO est un art martial afro-brésilien qui puise ses racines dans les méthodes de combat, les danses et luttes des peuples africains du temps de l'esclavage au Brésil. Cet art allie, entre autres, art-martial, lutte, acrobaties, folklore, rythmes … Le tout dans un univers ensoleillé et mélodieux.

L’événement courcellois est organisé par le groupe Abada-Capoeira dirigé par le professeur Esquilão et l’instructeur Caboclinho et le soutien de la commune de Courcelles.