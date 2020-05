Appels d'offre et matériel pour tous, la commune annonce une rentrée en toute sécurité pour le 18 mai.

Les autorités communales courcelloises annoncent que la rentrée aura bien lieue le 18 mai comme prévu par le Conseil national de sécurité.

Le respect des consignes sanitaires sera respecté et demeure une priorité pour le Collège. Pour la rentrée, la commune précise que “Tous les enfants seront équipés de masques qui seront fournis par la FWB ; les parents ne devront donc pas se préoccuper de leur en fournir. Le corps enseignant a également été équipé de visières par la Commune de Courcelles ; celles-ci étant plus confortables qu’un “simple” masque.” Un marché public a été lancé afin que tous (personnel enseignant, élèves, encadrants et personnel d’entretien) aient des masques et du matériel en suffisance. ​